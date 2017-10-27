В Ивделе на железнодорожном переезде произошло ДТП

Сегодня, 27 октября, около 8 часов, в посёлке Гидролизный (ул. Крупская) на железнодорожном переезде произошло ДТП. Автомобиль столкнулся с товарным поездом.

Как сообщает управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, 39-летняя женщина водитель за рулём ВАЗ-2111 выехала на переезд на запрещающий сигнал светофора. В это время в сторону автомобиля двигался товарный поезд в составе локомотива и 6 вагонов.

По словам машиниста локомотива, он видел машину, которая подъезжая к переезду остановилась перед знаком «Стоп», после чего продолжила движение. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. В результате столкновения автомобиль получил значительные повреждения и восстановлению не подлежит, женщина-водитель и её пассажирка госпитализированы в больницу, где их осматривают врачи. Отмечается, что в момент ДТП водитель и пассажир были пристёгнуты ремнями безопасности.

Обстоятельства и подробности происшествия устанавливаются.