В Сухом Логу женщина и двое детей отравились угарным газом

В Сухом Логу женщина и двое несовершеннолетних детей отравились угарным газом. Проверку по данному факту начала Сухоложская городская прокуратура, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Установлено, что в вчера, 26 октября, на пульт дежурной службы поступило сообщение об отравлении угарным газом семьи (33-летняя женщина и двое её детей) в одной из квартир многоквартирного дома по улице Гагарина. Пострадавшие госпитализированы, сегодня они переведены из отделения реанимации в палату терапии.

- В ходе проверки будет установлено, надлежащим ли образом проверялось уполномоченными органами газовое оборудование в квартире на Гагарина и проверялось ли в течение текущего и 2016 годов состояние каналов дымоудаления. Будут выяснять иные возможные причины, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.