Свердловчанин заплатит за агрессивную собаку более 100 тысяч рублей

Хозяин выгуливал питомца без намордника и поводка. Фото: Павел Ворожцов

Хозяин собаки, которая покусала несовершеннолетнюю девочку, заплатит пострадавшей более 100 тысяч рублей. Дело находится на контроле Тавдинской городской прокуратуры.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, инцидент произошёл в посёлке Карабашка в августе этого года. Собака напала на 10-летнюю девочку, порвав ей ухо и нанеся раны в области затылка и плеча. Как выяснилось, хозяин выгуливал питомца без намордника и поводка.

В прокуратуру обратилась мать потерпевшей - по данным показаниям было составлено исковое заявление и направлено в Тавдинский районный суд. Теперь с владельца агрессивного животного взыщут в пользу девочки 100 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Что примечательно, за своё основное нарушение - несоблюдение правил содержания домашних животных - хозяин согласно законодательству выплатит всего одну тысячу рублей.