Минувшей ночью с улиц Екатеринбурга вывезли более 400 тонн снега

Ночью на борьбу со снегом вышли 89 рабочих, было выведено 170 единиц уборочной техники. Фото: Владимир Мартьянов

В ночь на 27 октября уральскую столицу накрыло снегом. Коммунальщики вывезли с улиц Екатеринбурга более 400 тонн снега, сообщает пресс-служба мэрии города.

Ночью на борьбу со снегом вышли 89 рабочих, было выведено 170 единиц уборочной техники (комбинированные дорожные машины, тракторы, фронтальные погрузчики, самосвалы).

Проезжая часть была обработана 90 тоннами противогололёдного материала, тротуары - почти 11 тоннами мелкофракционного щебня.

Добавим, согласно прогнозам синоптиков Уральского гидрометцентра, предстоящие выходные также выдадутся прохладными и снежными, однако к концу месяца ожидается потепление до +8.