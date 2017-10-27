В Екатеринбурге судебные приставы опечатали кафе из-за антисанитарии

В Екатеринбурге судебные приставы Кировского районного отдела по решению суда закрыли кафе с восточной кухней на улице Проезжая из-за антисанитарии. Работа учреждения приостановлена на 30 суток, сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга привлёк юридическое лицо ООО к административной ответственности по ст. 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению).

Судебные приставы опечатали входные группы кафе, чтобы люди не смогли посетить учреждение. На дверях размещены соответствующие надписи.