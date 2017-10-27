В Екатеринбурге стартовала дискуссия о проекте 5-100, в которой ожидается участие вице-премьера РФ Ольги Голодец

В УрФУ состоялась встреча студентов с членами проекта 5-100. Фото: пресс-служба УрФУ

В Уральском федеральном университете стартовало обсуждение проекта 5-100 (госпрограммы по поддержке ведущих вузов страны, направленной на повышение престижа системы высшего образования РФ). Предполагается, что в этом цикле мероприятий примет участие вице-премьер России Ольга Голодец.

Как сообщает пресс-служба УрФУ, члены международного совета проекта 5-100 уже встретились со свердловчанами-участниками XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, состоявшегося в Сочи.

— Я уверен: высшее образование и сильные, свободные университеты могут построить новый мир, — обратился к ним директор-основатель центра международного высшего образования Бостонского колледжа Филип Альтбах.