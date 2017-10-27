В Ельцин Центре стартует проект «Окна в Россию. Шедевры семи поколений»

В арт-галерее Ельцин Центра будет транслироваться видефантазия «Окна в Россию». Фото: Павел Ворожцов

Сегодня, 27 октября, стартует проект«Окна в Россию. Шедевры семи поколений». В арт-галерее Ельцин Центра художественнаявыставка будет сопровождаться образовательной программой.

Как сообщает пресс-служба Ельцин Центра, в экспозиции собраны работы из Третьяковской галереи, Института русского реалистического искусства, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Пермской государственной художественной галереи и Нижнетагильского музея изобразительных искусств.

Отмечается, что в арт-галерее помимо выставки живописи и графики будет транслироваться 20-минутная видеофантазия «Окна в Россию», которая была создана по мотивам картин Третьяковской галереи и Института русского реалистического искусства. Ранее эта работа показывалась в Сочи в рамках проекта.

«Выставка предлагает зрителю отправиться в увлекательное путешествие – открыть окно в Россию, погрузиться в историю нашей Родины. Эта тема – многослойная и интригующая. Окно из века в век, окно в мастерской художника, окно с видами русских пейзажей, окно в новом доме и вид из окна традиционной деревенской избы, вид из окна поезда или автомобиля. Окно – как погружение – в искусство, в мир художника, в саму живопись», – сообщается в описании экспозиции на страничке мероприятия.