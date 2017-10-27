В нынешнем году Средний Урал внёс наибольший вклад в снижение госдолга регионов России

За 9 месяцев 2017 года Свердловская область снизила госдолг на 16,6 млрд рублей. Фото: Алексей Кунилов

В нынешнем году Средний Урал показал наибольшее среди регионов России снижение объёма госдолга в абсолютном выражении. По данным экспертов «РИА Рейтинг», за январь-сентябрь 2017 года госдолг в Свердловской области уменьшился на 16,6 млрд рублей.

Как сообщает областной департамент информполитики, по темпам снижения госдолга уральцы обогнали даже Москву. Там этот показатель сократился на 14,1 млрд рублей.

По мнению вице-губернатора — министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко, положительная динамика обусловлена стабильной экономической ситуацией в регионе, хорошим исполнением областного бюджета, активной работой по мобилизации дополнительных доходов в региональную казну и взвешенной долговой политикой на Среднем Урале.