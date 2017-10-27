Большинство россиян не готовы выбрать Ксению Собчак президентом страны

Результаты опроса "Левада-центра"

Согласно данным опроса "Левада-центра", большинство россиян не готовы голосовать за телеведущую Ксению Собчак на предстоящих президентских выборах в марте 2018 года. При этом среди возможных кандидатов более половины граждан страны (53%) отдали бы голос за Владимира Путина.

Специалисты провели опрос среди 1600 респондентов с 20 по 24 октября. Отмечается, что 9% опрошенных пока не определились с выбором, но допускают возможность проголосовать за Ксению Собчак.

Среди других возможных кандидатов в президенты России, названных в ходе опроса, 3% сограждан отдают предпочтение лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, по 2% - лидеру КПРФ Геннадию Зюганову и оппозиционеру Алексею Навальному.

Добавим, предстоящими президентскими выборами интересуются 69% опрошенных. При этом лишь 45% полагают, что это событие изменит жизнь в стране к лучшему.

Фото: результаты опроса "Левада-центра"

Напомним, о намерении участвовать в выборах Ксения Собчак заявила 19 октября. Несмотря на то, что официально избирательная кампания по выборам президента начнётся в период с 7 по 17 декабря, СМИ уже назвали 35-летнюю журналистку первым кандидатом. Хотя о своих намерениях к настоящему моменту успела заявить не только она, но и уральский политик и предприниматель Антон Баков. По мнению свердловского политолога Александра Пирогова, участие Ксении Собчак в президентских выборах добавит изюминку в предстоящую кампанию, однако на реальный результат телеведущая рассчитывать не может.