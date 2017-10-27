В Екатеринбурге задержали «шутника», сообщившего о ложном минировании торгового центра

Денис из Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела. Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области

Сюжет Екатеринбург охватила волна звонков о минировании

Количество звонков о минировании зданий в Екатеринбурге продолжает увеличиваться. По состоянию на 15:17 29 сентября их насчитывается уже более 70.

В Екатеринбурге правоохранители нашли «шутника», сообщившего по телефону ложную информацию о минировании одного из торгово-развлекательных центров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

По словам пресс-секретаря регионального полицейского главка Валерия Горелых, розыском автора анонимного звонка о ложном минировании занимались сотрудники уголовного розыска совместно с оперативными работниками УФСБ по Свердловской области.

Правоохранители установили, что 24-летний екатеринбуржец 14 октября 2017 года позвонил по телефону единой экстренной службы «112» и сообщил, что в одном из торгово-развлекательных центров Верх-Исетского района заложена бомба. Ранее этот гражданин был неоднократно судим за совершение краж.

— В ходе допроса он дал признательные показания, пояснив, что звонок совершил из хулиганских побуждений, так как раньше у него был конфликт с начальников службы безопасности ТРЦ, — прокомментировал Валерий Горелых.

Теперь «шутнику» грозит лишение свободы на срок до трёх лет.