В Доме кино пройдёт международный день анимации

«Тучка и кит», Алёна Томилова. Фото: пресс-служба Свердловской областной организации «Союза кинематографистов РФ»

Сегодня, 27 октября, в 19:00 в большом зале Дома кино (ул. Луначарского, 137) состоится международный день анимации и 50-летие Уральского государственного архитектурно-художественного университета (УрГАХУ). Вход свободный.

Как сообщает пресс-служба Свердловской областной организации «Союза кинематографистов РФ», по случаю двойного праздника состоится показ анимационных фильмов выпускников и преподавателей университета УрГАХУ.

«Обманщики», Юрий Томилов

Гости мероприятия смогут увидеть фильмы-призёры различных фестивалей таких аниматоров как: Анна Буданова, Юрий Томилов, Алексей Харитиди, Нина Бисярина, Михаил Дворянкин и другие.

«Праздник», Нина Бисярина

У зрителей будет возможность познакомиться с работами Оксаны Черкасовой (зав. кафедрой графики и анимации в УрГАХУ, профессора, члена киноакадемии «Ника», лауреата госпремии по литературе и искусству) и Алексея Караева (профессора кафедры графики и анимации УралГАХУ, лауреата гос. премии по литературе и искусству, заслуженного работника культуры).