За 10 лет реализации программы сертификаты на "материнские" выплаты получили 8,1 млн российских семей. Фото: Александр Зайцев

Россияне смогут узнавать размер материнского капитала через интернет. Проект соответствующих поправок в действующий федеральный закон был одобрен Правительством РФ, сообщает пресс-служба Минтруда России.

В настоящее время получатели могут узнать размер выплат только единожды в год - через информирующее письмо от ПФР.

Законопроект устанавливает возможность получать сведения о материнском капитале через интернет в любое время - с помощью сайтов ПФР или Госуслуг.

Добавим, что за 10 лет реализации программы сертификаты на "материнские" выплаты получили 8,1 млн российских семей.