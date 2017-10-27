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Экономика 27 октября 2017, 15:50

Россияне смогут узнавать размер материнского капитала через интернет

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За 10 лет реализации программы сертификаты на "материнские" выплаты получили 8,1 млн российских семей. Фото: Александр Зайцев

Россияне смогут узнавать размер материнского капитала через интернет. Проект соответствующих поправок в действующий федеральный закон был одобрен Правительством РФ, сообщает пресс-служба Минтруда России. 

В настоящее время получатели могут узнать размер выплат только единожды в год - через информирующее письмо от ПФР.

Законопроект устанавливает возможность получать сведения о материнском капитале через интернет в любое время - с помощью сайтов ПФР или Госуслуг. 

Добавим, что за 10 лет реализации программы сертификаты на "материнские" выплаты получили 8,1 млн российских семей.

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Областная газета Свердловской области

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