Банк России с 30 октября снизит ключевую ставку до 8,25%

Сегодня, 27 октября, на очередном заседании совета директоров Банка России принято решение о снижении ключевой ставки с 8,5% годовых на 25 п. б. Как сообщает пресс-служба регулятора, инфляция остаётся вблизи 4%.
Ключевая ставка понизится с 30 октября. Ранее она была установлена на уровне 8,5% годовых 19 сентября.
"Отклонение инфляции вниз от прогноза связано главным образом с временными факторами. Экономика продолжает расти. Инфляционные ожидания остаются повышенными. Их снижение остаётся неустойчивым и неравномерным", - отмечается в сообщении регулятора.
Добавим, ЦБ РФ допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров.