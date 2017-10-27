Банк России с 30 октября снизит ключевую ставку до 8,25%

Банк России с 30 октября снизит ключевую ставку до 8,25%. Фото: Банк России

Сегодня, 27 октября, на очередном заседании совета директоров Банка России принято решение о снижении ключевой ставки с 8,5% годовых на 25 п. б. Как сообщает пресс-служба регулятора, инфляция остаётся вблизи 4%.

Ключевая ставка понизится с 30 октября. Ранее она была установлена на уровне 8,5% годовых 19 сентября.

"Отклонение инфляции вниз от прогноза связано главным образом с временными факторами. Экономика продолжает расти. Инфляционные ожидания остаются повышенными. Их снижение остаётся неустойчивым и неравномерным", - отмечается в сообщении регулятора.

Добавим, ЦБ РФ допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров.