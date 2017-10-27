Михаил Волков и Татьяна Мерзлякова встретились с пайщиками ЖК «Кольцовский»

Михаил Волков встретился с пайщиками ЖК «Кольцовский». Фото: областной департамент информполитики

И.о. регионального министра строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова пообщались с пайщиками ЖК «Кольцовский». Напомним, строящийся там дом (по адресу Бахчиванджи,15), из-за проблем у застройщика попал в список самых известных долгостроев Екатеринбурга.

Как сообщает областной департамент информполитики, возведение этого дома находится под постоянным контролем региональной власти и лично губернатора Евгения Куйвашева.

По словам Михаила Волкова, областная власть полностью выполнила взятое на себя обязательство по подведению газа к этому жилому комплексу. Теперь подрядчик может приступить к работам по строительству распределительной сети внутри здания. Это позволяет с высокой долей уверенности говорить о том, что многоэтажка через несколько месяцев будет сдана в эксплуатацию.