Авиакомпания «Уральские авиалинии» перейдёт на зимнее расписание

В зимнее время маршрутная сеть авиакомпании будет включать более 150 направлений в 23 страны мира. Фото: пресс-служба «Уральских авиалиний»

В воскресенье, 29 октября, «Уральские авиалинии» переходят на зимнее расписание, которое будет действовать до 24 марта 2018 года. Самые востребованные рейсы в города России останутся без изменений.

Как сообщает пресс-служба «Уральских авиалиний», в зимнее время маршрутная сеть авиакомпании будет включать более 150 направлений в 23 страны мира. В расписании можно отметить две основные особенности — большой выбор рейсов в Европу и сохранение традиционных зимних рейсов.

Отмечается, что увеличится частота рейсов из Екатеринбурга в Прагу, Дубай, Париж и Тель-Авив. Новинкой для свердловчан станут рейсы из столицы Урала в китайские города Ордос и Чанчунь. Также для жителей Екатеринбурга станут ближе Красноярск, Ростов-на-Дону и Хабаровск.