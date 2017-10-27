Ввоз данных продуктов будет запрещён до 31 декабря 2018 года. Фото: Александр Исаков

Россия расширила список запрещённых к ввозу продуктов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства РФ.

В перечень были добавлены живые свиньи (за исключением породистых племенных животных), мясные субпродукты некоторого скота (не считая тех, что необходимы для производства фармацевтической продукции), а также жир свиней, птиц, овец, коз и крупного скота и разновидности животных масел.

Под запрет попала продукция из США, Канады, Австралии, стран ЕС, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.

Ввоз данных продуктов будет запрещён до 31 декабря 2018 года.