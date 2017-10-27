В Екатеринбурге на четыре дня перекроют движение на улице Начдива Васильева

С 27 по 30 октября нынешнего года в Екатеринбурге будет перекрыто автомобильное движение в районе дома № 7 на улице Начдива Васильева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Причина перекрытия — необходимость провести переустройство канализационной сети на пересечении улиц Ухтомской и Начдива Васильева.
Эти работы ведёт компания «УралСтройМонтаж». Городская власть потребовала от специалистов этого предприятия восстановить все элементы благоустройства, которые будут повреждены в ходе предстоящих земляных работ.