В Екатеринбурге на четыре дня перекроют движение на улице Начдива Васильева

На улице Начдива Васильева заменят участок канализации. Фото: Павел Ворожцов

С 27 по 30 октября нынешнего года в Екатеринбурге будет перекрыто автомобильное движение в районе дома № 7 на улице Начдива Васильева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Причина перекрытия — необходимость провести переустройство канализационной сети на пересечении улиц Ухтомской и Начдива Васильева.

Эти работы ведёт компания «УралСтройМонтаж». Городская власть потребовала от специалистов этого предприятия восстановить все элементы благоустройства, которые будут повреждены в ходе предстоящих земляных работ.