Роспотребнадзор в результате проверки выявил 10,5% забракованной молочной продукции

В третьем квартале 2017 было проведено 5 тыс. 585 исследований из которых 417 показали неудовлетворительный результат. Фото: Алексей Кунилов

В третьем квартале текущего года специалисты регионального управления Роспотребнадзора проверили 23,7 тонны молочной продукции, из которых 2,5 тонны было забраковано. Структура забраковок не изменилась.

По данным сайта Роспотребнадзора, удельный вес забракованной продукции составил 10,5%. Отмечается, что большая часть молочной продукции браковалась по причине несоответствия требованиям нормативных документов, технических регламентов по качеству, а также по критериям фальсификации.

С июля по сентябрь 2017 года в рамках надзорных мероприятий на базе ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и его филиалов было проведено 5 тыс. 585 исследований из которых 417 (7,5%) показали неудовлетворительный результат.

По итогам проверки несоответствующая нормативным требованиям молочная продукция была изъята из оборота, а в отношении субъектов, допустивших нарушения, применены меры административного реагирования.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области рекомендует потребителям приобретать молочную продукцию только в установленных местах торговли, обращать внимание на маркировку и срок годности.