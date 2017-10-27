Депутат Госдумы Виталий Милонов вызвал Руслана Соколовского на баттл

Руслана Соколовского вызвали на баттл. Фото: Евгений Стоянов

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов вызвал на баттл екатеринбургского блогера Руслана Соколовского. Соответствующее видеообращение парламентарий опубликовал 27 октября на YouTube.

Виталий Милонов пообещал «ловцу Покемонов», что после баттла, который предложено провести на шоу пранкеров Вована и Лексуса «Real Talk», Руслан Соколовский уйдёт с «чистыми, нормальными мыслями».

Напомним, после ловли покемонов в православном храме Руслан Соколовский приговорён условно к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы с испытательным сроком в два года.