Депутаты Госдумы единогласно одобрили изменение процедуры взыскания алиментов

Вячеслав Володин уверен, что принятый сейчас документ способствует повышению ответственности родителей за воспитание своих детей. Фото: Александр Зайцев

Депутаты Госдумы сегодня единогласно (406 голосов «за») проголосовали за внесение изменений в статью 117 Семейного кодекса РФ и Федеральный закон «Об исполнительном производстве» в части совершенствования процедуры взыскания алиментов. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты федерального парламента.

Этим пакетом поправок предусмотрено, что одновременно с вынесением постановления о прекращении основного исполнительного производства судебный пристав-исполнитель теперь обязан будет возбуждать исполнительное производство на основании постановления о расчёте и взыскании задолженности по алиментам.

По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, этот документ способствует повышению ответственности родителей за воспитание своих детей.