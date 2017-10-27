В Тугулыме построили тротуар и часть дороги до детского сада "Теремок"

В детский сад "Теремок" в Тугулыме родители с детьми наконец-то смогут ходить не по грязи, а по тротуару. После обращения к губернатору области Евгению Куйвашеву и при поддержке депутатов в посёлке построили часть дороги и тротуары по улице Белопухова.

Ещё в позапрошлом году от центра посёлка до нового микрорайона пешком преодолеть путь по улице Белопухова и остаться с чистой обувью было почти невозможно, ведь о водоотведении на этой дороге не было и речи, как и об асфальте и тротуаре. В этом же году по поручению губернатора Евгения Куйвашева, при поддержке депутата госдумы от Тугулымского городского округа Максима Иванова, депутатов Заксобрания Викториа Шептия и Елены Тресковой в Тугулыме наконец приступили к строительству.

На двухлетний проект строительства, разделённый на два этапа, заложено 28 миллионов: 26 - областные, 2 миллиона выделил местный бюджет. На этот конкурс по строительству заявилась местная компания "Стройтранссервис".

- Специфичные работы по благоустройству они могут осилить, и отношение к этим видам работ на своей территории соответствующее - они здесь живут и детей воспитывают. Но есть такие дороги "убитые", где нужна специализированная, мощная организация, - отметил в разговоре с "ОГ" глава Тугулымского округа Сергей Селиванов. - После завершения строительства планируем открыть автобусный маршрут, чтобы подвозить детей и родителей к детскому саду. У нас три направления, которые востребованы, и мы откроем три дополнительных маршрута: центральная районная больница, детский сад и ещё социальные объекты по Октябрьской, - рассказал Сергей Селиванов. Кстати, буквально 27 октября состоялась инаугурация Селиванова, который вновь был избран на пост градоначальника.

Что касается детских садов, тоже достаточно больного вопроса, то в самом Тугулыме и посёлке Луговском два детских сада работают в полном режиме, а вот дошкольному учреждению "Колокольчик" в Юшале со строителями не очень повезло. Работы в детском саду на данный момент выполнены приблизительно на 80 процентов, а около 20 процентов отставания составляют по большей части недоработки прошлого подрядчика, с которым в данный момент проходит процедура разрыва муниципального контракта. Сейчас стройку курирует Виктор Шептий.