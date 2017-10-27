Справедливоросс Дмитрий Ионин написал заявление о сложении полномочий депутата Заксобрания Свердловской области

Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») написал заявление о сложении полномочий депутата Законодательного собрания Свердловской области. Об этом он сообщил в социальных сетях.
«Спасибо людям, с которыми довелось работать и просто познакомиться. Это был важный период жизни. Он подошёл к концу. Впереди — новый вызов», — написал Дмитрий Ионин.
Напомним, уже принято решение о передаче ему вакантного мандата депутата Госдумы РФ, освободившегося после назначения Александра Буркова врио губернатора Омской области.