Справедливоросс Дмитрий Ионин написал заявление о сложении полномочий депутата Заксобрания Свердловской области

Дмитрий Ионин уходит из регионального парламента. Фото: страница Дмитрия Ионина в Facebook

Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») написал заявление о сложении полномочий депутата Законодательного собрания Свердловской области. Об этом он сообщил в социальных сетях.

«Спасибо людям, с которыми довелось работать и просто познакомиться. Это был важный период жизни. Он подошёл к концу. Впереди — новый вызов», — написал Дмитрий Ионин.

Напомним, уже принято решение о передаче ему вакантного мандата депутата Госдумы РФ, освободившегося после назначения Александра Буркова врио губернатора Омской области.