"Я не президент, я кандидат против всех": Ксения Собчак встретилась с жителями Екатеринбурга

Ранее Ксения Собчак создала предвыборный сайт

Сегодня телеведущая Ксения Собчак, которая на днях заявила о своём намерении участвовать в выборах президента России, встретилась с жителями Екатеринбурга. Встреча, которая изначально должна была пройти в Ельцин-Центре, состоялась в коворкинге «Соль».

На встречу собралось около сотни человек, включая журналистов. Преимущественно молодёжь, хотя в зале оказались и люди преклонного возраста. Один из низ даже подарил ей камень с ящерицей и попросил напомнить сенатору Эдуарду Росселю, что тот пообещал построить за Дворцом молодёжи место, где могли бы играть шахматисты.

Екатеринбуржцев интересовала позиция выступающей по Крыму, согласна ли она с тем, что все деньги оседают в Москве и не доходят до регионов, а также вопросы, связанные с организацией её штаба в Екатеринбурге и его возможным руководителем.

– Мы сегодня проведём переговоры с возможными кандидатами. Тех денег, которые собраны сегодня на кампанию, пока явно достаточно. Количество штабов будет зависеть от их количества, - заявила Ксения Собчак. Она также отметила, что «Урал, безусловно, - один из важнейших регионов нашей страны».

Несколько раз во время ответов на свои вопросы журналистка отметила, что она «не будущий президент, а возможность высказать протест — функция строки «против всех» на выборах». Хотя фактически дала несколько предвыборных обещаний, например, подписать указ о захоронении Ленина. Кроме того, она ответила на вызов на баттл от депутата Екатеринбургской гордумы Евгения Боровика: «Удачи вам, приходите, задавайте вопросы».