Владимиру Мединскому оставили учёную степень доктора наук

Владимир Мединский (в центре) во время визита в Екатеринбург. Фото: Павел Ворожцов

Министру культуры РФ Владимиру Мединскому сохранили учёную степень доктора наук. Соответствующий приказ подписала Министр образования и науки России Ольга Васильева.

Согласно опубликованному на сайте ведомства приказу «Об отказе в лишении учёной степени доктора наук» В.Р. Мединского, глава Минкульта РФ сохраняет свою докторскую. Таким образом, Вячеславу Козлякову, Константину Ерусалимскому и Ивану Бабицкому отказано в соответствующей просьбе.

Учёная степень была присуждена Владимиру Мединскому 27 июня 2011 года «по результатам защиты диссертации на соискание учёной степени доктора исторических наук по научной специальности 07.00.02 – «Отечественная история» на тему “Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV – XVII вв.”»

Напомним, как сообщала «ОГ», ранее несостоятельными претензии к диссертации министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского признал Президиум Высшей аттестационной комиссии, который рекомендовал сохранить ему степень доктора исторических наук. После этого решения глава Минкульта РФ задумался об издании избранных мест из научной работы в виде монографии.