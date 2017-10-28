Православные верующие встречают Димитриевскую родительскую субботу

В этот день, принято ходить на кладбище и молиться об упокоении душ умерших. Фото: пресс-служба Епархии

Православное верующие отмечают 28 октября Димитриевскую родительскую субботу. В этот день, принято ходить на кладбище и молиться об упокоении душ ушедших из жизни, преимущественно родителей и защитников веры.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, Димитриевская суббота была установлена великим князем Димитрием Донским 8 сентября 1380 года, после знаменитой победы на Куликовом поле. После битвы князь посетил Троице-Сергиеву обитель. Ранее, игумен обители Преподобный Сергий Радонежский благословил его на битву и отправил в бой двух иноков – Александра Пересвета и Андрея Ослябю. Оба они погибли и были погребены у стен храма Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове монастыре.

В Троицкой обители прошло заупокойное богослужение в честь павших воинов. Со временем сложилась традиция совершать такое поминовение ежегодно в субботу перед 26 октября / 8 ноября, днём памяти святого Димитрия Солунского

В Димитриевскую родительскую субботу принято посещать могилы почивших родных, в церквях и на кладбищах служат панихиды и заупокойные литии, устраивают поминальные трапезы. В отличи от остальных родительских дней, особые почести воздаются тем, кто погиб сражаясь за православную веру.

Для тех, у кого нет возможности посетить в этот день церковь или съездить на кладбище, в епархии рекомендуют вспомнить ушедших родных и близких в домашней молитве.