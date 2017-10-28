Названа причина гибельного пожара в Серове

Минувшим летом в этой квартире уже был пожар из-за неисправной электропроводки..Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Причиной пожара в Серове, жертвами которого стали пять человек, в том числе, двое детей, стало короткое замыкание. Расследование причин трагедии завершено.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, согласно заключению экспертов, очаг пожара находился там, где проложена электропроводка, на потолке на веранде одной из квартир сгоревшего дома. Короткое замыкание произошло глубокой ночью, когда все жители уже спали. Пожар обнаружили очевидцы, однако было уже слишком поздно: из-за сильного ветра пламя практически моментально распространилось по все деревянной постройке.

По словам начальника отдела надзорной деятельности Серова подполковника внутренней службы Максима Еманова, минувшим летом в этой квартире уже был пожар из-за неисправной электропроводки. Тогда хозяева потушили его самостоятельно, но никаких мер по ремонту или замене электрооборудования не предприняли.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», трагический пожар, унёсший жизни пятерых человек, произошёл в Серове 25 октября. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.