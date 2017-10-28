Forbes назвал ТОП-20 самых успешных российских художников

Forbes составил рейтинг самых успешных современных художников России. В список вошли 20 наиболее востребованных и продаваемых живописцев.

ТОП-20 художников составлялся, на основе продаж Cosmoscow-2017 и аукционных продаж за последние два года. В аналитическом исследовании InArt приняли участие 70% из 54 галерей.

Рейтинг самых востребованных современных художников России возглавил Валерий Кошляков, ныне проживающий в Париже. Объёмы его продаж составили более 147 тыс. евро. Живописец не экспонировался на родине на протяжении нескольких лет. Однако его выставка в Музее русского импрессионизма в 2016 году снова вернула ему место одного из самых известных отечественных художников на рубеже веков.

На втором месте оказался москвич Владимир Потапов, с объёмом продаж в 117 тыс. евро. «Один из немногих отечественных живописцев, которые действительно понимают, что современное искусство — это работа не только с новым содержанием, но и новой формой и новым материалом», - пишут авторы рейтинга.

Замыкает тройку лидеров Виталий Пушницкий из Санкт-Петербурга. Его объём продаж составил 100 тыс евро. Его называют одним из самых продуктивных современных русских авторов, во многом, благодаря универсальности: ему поддаются как традиционные материала, так и сверхсовременные.

Кроме того, в ТОП-20 вошли: Семен Мотолянец (Санкт-Петербург), Анна Желудь (Москва), Кирилл Челушкин (Париж), Айдан Салахова (Москва), Владимир Дубосарский (Таллин, Москва), Сергей Братков (Москва), Алексей Каллима (Москва), Ольга Чернышёва, Артём Филатов (Нижний Новгород), Ростан Тавасиев (Москва), Павел Пепперштейн (Москва), Константин Латышев (Москва), Даша Кудинова (Москва), Григорий Орехов (Москва), Влад Юрашко (Москва), Евгения Ножкина (Воронеж) и Вадим Фишкин (Любляна)

Отмечается, что ярмарка современного искусства Cosmoscow раскрыла цифры продаж впервые. Согласно опубликованным данным, суммарный объём продаж оценен приблизительно в 1,16 млн евро. В 2017 году продажи современного отечественного искусства существенно увеличились.