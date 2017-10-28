Евгений Куйвашев рассказал Ольге Голодец о реализации «майских» указов

Заместитель председателя Правительства России находится в Екатеринбурге с двухдневным визитом. Фото: областной департамент информполитики

Евгений Куйвашев и Ольга Голодец, обсудили вопросы исполнения на Среднем Урале «майских» указов Президента и реализацию значимых социальных проектов. Заместитель председателя Правительства России находится в Екатеринбурге с двухдневным визитом.

Как сообщает областной департамент информполитики, по словам главы региона, в Свердловской области проводится системная работа по созданию благоприятных условий для долгой, безопасной, здоровой и благополучной жизни свердловчан. На социальную сферу направлено свыше 70% регионального бюджета. В общей сложности, в 2017 году на неё выделено 147 млрд рублей.

Евгений Куйвашев подчеркнул на встрече, что в регионе успешно выполняются указы Президента России Владимира Путина по увеличению заработной платы работников бюджетной сферы, улучшению демографии и сферы здравоохранения. За время реализации «майских» указов заработная плата работников учреждений культуры увеличилась в 2,7 раза, педагогических работников дошкольных образовательных учреждений - в 2,3 раза, учителей - в 1,6 раза, врачей - 1,9 раза. Также, на Среднем Урале увеличилась до 70 лет продолжительность жизни (в 2012 году этот показатель составлял 69,5 лет). Что касается рождаемости, то её суммарный коэффициент три года подряд достигает исторического для Свердловской области максимума и составляет более 1,9 ребёнка на одну женщину.

Особое внимание в рамках встречи уделялось поддержке в регионе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Перед приездом в Екатеринбург, Ольга Голодец докладывала президенту России Владимиру Путину о поддержке детей-сирот в стране. В том числе, речь шла о поддержке одарённых детей и чемпионате WorldSkills, который пройдет в Казани в 2019 году.

Евгений Куйвашев рассказал Ольге Голодец, что Екатеринбург является постоянным местом проведения Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech, в 2017 году событие пройдёт в четвёртый раз

Напомним, как сообщала «ОГ», октябре этого года представители Свердловской области завоевали 2две золотые медали на Чемпионате WorldSkills Abu Dhabi 2017.

Отметим, что в Екатеринбурге вице-премьер российского правительства Ольга Голодец проводит заседание Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров - Проект 5-100.