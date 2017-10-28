Алексей Учитель назвал причину низких сборов «Матильды» в кинопрокате

За первые два дня проката, кассовые сборы «Матильды» составили 69 млн рублей. Фото: кадр из фильма "Матильда"

Режиссёр Алексей Учитель рассказал сколько собрал его фильм «Матильда» за два дня проката. Пока картина не оправдывает надежд автора.

Как сообщает РИА Новости, за первые два дня проката, кассовые сборы «Матильды» составили 69 млн рублей. Такие данные режиссёр фильма озвучил изданию на премьере картины в Берлине.

Пари этом, Алексей Учитель посетовал, что одной из причин невысоких сборов, стало отсутствие рекламы на телевидении. Более того, по словам режиссёра, после первых выходных в прокате сборы могут ещё снизится именно по причине отсутствия рекламных роликов по телевизору, которые традиционно привлекают более возрастную аудиторию.

Согласно ожиданиям автора скандального фильма, сборы могли быть существенно больше и должны составлять «как минимум 100 млн».

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», нашумевший исторический фильм Алексея Учителя «Матильда» вышел в широкий прокат 26 октября. По итогам первого дня картина собрала около 39 млн руб.

Фильм привлек к себе много внимания задолго до выхода в прокат. Во многих кинотеатрах показ кинокартины был под угрозой срыва по соображениям безопасности, однако в итоге популярные киносети решили включить его в своё расписание.

В Екатеринбурге увидеть скандальную ленту, повествующую о связи императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской можно в этих кинотеатрах.