На Среднем Урале столкнулись грузовой поезд и легковушка. Есть пострадавшие

В результате аварии есть пострадавшие. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Свердловской области произошло ДТП с участием грузового поезда и легкового автомобиля. В результате аварии есть пострадавшие.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о ДТП поступило 28 октября в начале 9 утра. На железнодорожном переезде Ивдель-4 - Ивдель-3 столкнулись грузовой поезд и автомобиль ВАЗ-2111. Для ликвидации последствий ДТП привлекалось пожарно-спасательное подразделение из трёх человек на одной машине.

Сообщается, что в результате происшествия пострадали люди. На данный момент ГИБДД выясняет все обстоятельства произошедшей аварии.