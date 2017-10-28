WhatsApp разрешил полностью удалять сообщения

Мессенджер WhatsApp ввёл новую функцию: теперь отправленные сообщения можно удалять не только со своего смартфона, но и у адресата или всех участников чата. Публикуем подробную инструкцию, как полностью «замести следы».

Как сообщается на сайте компании, удаление сообщения «у всех» позволяет стереть конкретные послания, отправленные в индивидуальный или групповой чат. Опция применима в том случае, если сообщение было по ошибке отправлено не тому адресату или не в тот чат.

После того, как пользователь удалит ошибочное или нежелательное сообщение, у всех получателей (в чате или у конкретного человека) оно будет заменено на фразу «Данное сообщение удалено». Однако существует ограничение: стереть текст можно только в течение семи минут после нажатия кнопки «отправить». По истечению этого времени возможности удалить сообщение у всех больше не будет.

Для того, чтобы стереть сообщение у всех, необходимо открыть чат в WhatsApp, содержащий необходимое послание, нажать и удерживать сообщение > и в меню выбрать Удалить > Удалить у всех. Для удаления нескольких сообщений одновременно необходимо выбрать все необходимые записи.

Отметим, что для того, чтобы сообщение было успешно удалено у всех, автор и все получатели должны использовать последнюю версию приложения WhatsApp для Android, iPhone или Windows Phone. На старых версиях приложения данная функция недоступна.

При этом, получатель может увидеть сообщение перед тем, как оно было удалено, или, если удаление не было успешным.

Ранее удаление сообщения на своём смартфоне стирало только копию полученного или отправленного послания. После удаления получатель по прежнему продолжал видеть сообщение на экране своего телефона.