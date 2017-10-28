Ольга Голодец: УрФУ получит финансирование по программе "5-100"

Ольга Голодец провела заседание Совета по повышению конкурентоспособности российских университетов. Фото: Александр Исаков

Сегодня в резиденции губернатора Свердловской области состоялось заседание Совета по повышению конкурентоспособности российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров (Совета проекта «5–100»). Провела заседание заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец. Затем она встретилась с журналистами.

На вопрос корреспондента "ОГ" о судьбе программы "5-100", в связи с недавним заявлением министра образования РФ Ольги Васильевой о том, что в программе господдержки должны остаться не более шести вузов, заместитель Ольга Голодец ответила:

- Сегодня итоги реализации программы "5-100" были оценены как положительные. Мы видим устойчивую динамику практически у всех университетов. В программу входит 21 вуз, все они останутся в проекте и будут профинансированы государством. Все вузы разделены на три группы. В первую вошли университеты, которые показали резкий прорыв, в том числе в тех областях, на которые мы не очень рассчитывали, в частности, - в социологии и политологии. Надо отметить, что результаты в средней группе также улучшились. В третьей группе - университеты, на которые мы возлагаем надежды.

Из вузов Среднего Урала в программе «5-100» участвует Уральский федеральный университет. По словам Ольги Голодец, УрФУ находится во второй группе. Объём финансирования вузов этой группы составит порядка 480 миллионов рублей в год. Лидеров - университеты первой группы - профинансируют в объёме 600 миллионов рублей. Вузы из третьей группы получат от государства более чем по сто миллионов рублей каждый.

Напомним, как сообщала "ОГ", ранее с Ольгой Голодец встретился губернатор Свердловской области Евгений Куйваешев. Глава региона рассказал заместителю председателя правительства РФ о ходе реализации на Среднем Урале "майских" указов Президента РФ.