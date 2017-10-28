«Маски скорби» прошли приёмку спецкомиссии перед установкой в Екатеринбурге

Основной скульпторы стали гипсовые формы, которые в свое время сделал сам Эрнст Неизвестный. Фото: пресс-слжуба мэрии

Рабочая комиссия оценила готовность «Масок скорби» Эрнста Неизвестного. Уменьшенная копия знаменитой скульптуры в ноябре будет установлена на территории Мемориального комплекса жертвам политических репрессий на 12-й километре Московского тракта

Как сообщает пресс-служба мэрии, в специальную комиссии вошли заместители главы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин и Владимир Гейко, начальник управления культуры Татьяна Ярошевская, начальник отдела дизайна городской среды — главный художник Дмитрий Фогель и представители творческой общественности. Оценка готовности монумента проходила в литейной мастерской отца и сына Дубровиных, изваявших уникальный заказ на своей базе в селе Новоалексеевское под Первоуральском.

Основной скульпторы стали гипсовые формы, которые в свое время сделал сам Эрнст Неизвестный. Уменьшенная копия легендарных «Масок скорби» отлита для Екатеринбурга из кремниевой бронзы. Ее габариты составляют 3 на 3 метра. Для сравнения, размер оригинала – примерно 15 метров.

В ходе рабочей приёмки воссозданных для Екатеринбурга «Масок скорби», мастера гарантировали полное завершение работ над шедевром в течение пяти ближайших дней. После этого скульптура будет отправлена на 12-й километр Московского тракта и установлена на приготовленном для нее постаменте.

Отметим, что закладка первого камня под будущий монумент состоялась ещё в 2015 году. Планируется, что установка скульптуры станет первым шагом в процессе реконструкции всего мемориального комплекса, который был создан в 1996 году.