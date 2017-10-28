Ольга Голодец рассказала, о чём они говорили с Евгением Куйвашевым

Ольга Голодец приехала в Екатеринбург с двухдневным визитом. Фото: Александр Исаков

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец приехала в Екатеринбург с двухдневным визитом. В пятницу, 27 октября она встретилась с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

- Больше всего с Евгением Куйвашевым мы обсуждали развитие социальной инфраструктуры и социальной сферы Среднего Урала. В первую очередь, речь шла о строительстве школ. Как отметил губернатор, этот вопрос стоит очень остро. Мы также говорили о поддержке развития инфраструктуры в сфере здравоохранения: об оборудовании и переоборудовании современной высокотехнологичной медицинской техникой целого ряда медицинских учреждений региона. Кроме того, речь шла о поддержке строительства детской больницы, - рассказала заместитель председателя правительства РФ журналистам.

Напомним, также глава региона рассказал Ольге Голодец о ходе реализации на Среднем Урале «майских» указов Президента РФ.

В субботу, 28 октября, Ольга Голодец провела заседание Совета по повышению конкурентоспособности российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров (Совета проекта «5–100») в резиденции губернатора Свердловской области и совещание на тему «Российское образование в глобальном пространстве» в Уральском федеральном университете.