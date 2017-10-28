Екатеринбург и Минеральные воды соединит прямой авиарейс

Самолёты начнут летать по данному направлению с 1 ноября. Фото: Международный аэропорт Минеральные Воды

Авиакомпания Nordwind запускает прямое авиасообщение по маршруту Минеральные Воды – Екатеринбург – Минеральные Воды. Самолёты начнут летать по данному направлению с 1 ноября.

Как сообщает пресс-служба Международного аэропорта Минеральные Воды, рейсы в Екатеринбург будут совершаться еженедельно, начиная с 1 ноября. Воздушное судно Boeing 737-800 начнёт перевозить пассажиров из уральской столицы в Минеральные воды по средам,в 16:55 по местному времени. Прибытие в 17.55 по местному времени.

Перелёт из Ставрополья в Кольцово будет осуществляться также по средам, в 10:35 (прибытие в 15:35 по времени Екатеринбурга). Время в полёте составит примерно три часа.

Отметим, что в день первого перелёта по новому маршруту, пассажиры рейса смогут выиграть бесплатный билет из Минеральных Вод на выбор до Екатеринбурга, Москвы или Санкт-Петербурга.