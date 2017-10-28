Эксперты назвали ТОП-10 кроссоверов в России

На первом месте оказался Hyundai Creta.

Автоэкспорты назвали ТОП-10 самых популярных у россиян кроссоверов за 9 месяцев 2017 года. На первом месте оказался Hyundai Creta.

Как сообщает аналитическое агентство Автостат, за сентябрь в России было продано 57,3 тыс. новых кроссоверов. Это на 17,4 % больше чем за аналогичный период прошлого года. По итогам 9 месяцев рост этого сегмента авторынка составил 18,2 % и достиг 427,5 тыс. проданных машин.

В сентября самым покупаемым у россиян автомобилем в сегменте SUV стал Hyundai Creta. Его показатели составили 5843 преданных машины. На втором месте – лидер прошлых лет Renault Duster (4145 реализованных автомобилей). По итогам сентября в тройку лидеров замыкает Renault Kaptur, в пользу которого сделали свой выбор 2678 покупателей. На четвёртой и пятой строчках рейтинга расположились Chevrolet Niva и LADA 4x4. Далее следуют в порядке убывания Volkswagen Tiguan, Toyota Rav4, KIA Sportage, УАЗ Патриот и Mazda CX-5. Отмечается, что практически все модели из десятки показали в сентябре положительную динамику по продажам (за исключением LADA 4x4).

По итогам 9 месяцев 2017 года на первом и втором месте, так же, как и в сентябре, Hyundai Creta (37188 шт.) и Renault Duster (30636 шт.). А вот на третьей строчке Toyota RAV4 (23907 шт). Далее следуют Chevrolet Niva и Renault Kaptur.

Напомним, что ранее эксперты составляли рейтинги самых надёжных и ненадёжных автомобилей.