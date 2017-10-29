Евгений Куйвашев рассказал главам крупнейших вузов о роли образования на Среднем Урале

Евгений Куйвашев принял участие в пленарной дискуссии в рамках заседания совета «5-100». Фото: областной департамент информполитики

Евгений Куйвашев принял участие в пленарной дискуссии в рамках заседания совета «5-100» под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Ольги Голодец и совещания «Российское образование в глобальном пространстве». Глава региона рассказал руководителям ведущих российских вузов о роли образования и науки в развитии Свердловской области.

Как сообщает областной департамент информполитики, в пленарной сессии приняли участие 190 представителей российской высшей школы, 77 из которых являются главами российских вузов. По словам Евгения Куйвашева, Свердловская область - сильный, динамично развивающийся регион, одним из преимуществ которого долгие годы остается мощная научная и образовательная база.

«Наша стратегия - системное и комплексное укрепление связки «образование - наука - производство». Это позволяет синхронизировать программы развития, готовить востребованных на рынке труда специалистов и внедрять передовые разработки именно в тех отраслях, которые больше всего нуждаются в прорывных проектах», - сказал губернатор.

По его словам, одним из драйверов инновационного развития региона является Уральский федеральный университет, чьи наработки нашли отражение в ключевых стратегических документах Свердловской области, в том числе в губернаторской программе «Пятилетка развития».

Также Евгений Куйвашев рассказал участникам дискуссии о программе «Уральская инженерная школа», поддержанной Президентом РФ Владимиром Путиным.

В завершении, губернатор поблагодарил всех участников мероприятия за визит в Свердловскую область, а Ольгу Голодец - за решение о проведении совета по повышению конкурентоспособности ведущих российских вузов в рамках проекта «5-100» именно на Среднем Урале. Собравшиеся в свою очередь отметили высокий уровень организации совещания.

Напомним, что заседание Совета по повышению конкурентоспособности российских университетов провела Ольга Голодец. В ходе мероприятия заместитель Председателя Правительства РФ рассказала о поддержке вузов в рамках реализации программы «5-100». От Свердловской области финансирование получит Уральский федеральный университет.

Как сообщала «ОГ», ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал Ольге Голодец о ходе реализации в регионе «майских» указав Президента РФ.