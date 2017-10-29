Основатель Amazon возглавил рейтинг богатейших людей планеты

Forbes опубликовал обновлённый список самых богатых людей планеты. Основатель интернет-магазина Amazon Джефф Безос обошёл в рейтинге Билла Гейтса и занял первую строчку.

Как сообщает издание, состояние генерального директора Amazon Джеффа Безоса увеличилось на 10 млрд долларов всего за один день. Это стало возможным благодаря публикации квартального отчёта возглавляемой им компании. Данные превзошли ожидания аналитиков и акции ритейлера выросли на 13,2%. Это позволило Джеффу Безосу подняться на первую строчку в рейтинге самых богатых людей в мире с запасом в 3,1 млрд долларов. На сегодняшний день его стояние оценивается в 93,1 млрд долларов. Издание отмечает, что лишь 150 человекна палнете имеют свыше 10 млрд долларов, которые новый лидер списка Forbes смог заработать всего за один день.

Отмечается, что впервые глава Amazon ненадолго превзошел основателя Microsoft в июле этого года, однако, тогда лидерство продлилось всего четыре часа. Неутешительный отчет о доходах за второй квартал в тот же день привёл к падению акций интернет-магазина.

Сейчас Билл Гейтс занимает вторую строчку в списке богатейших людей по версии Forbes. Его состояние оценивается в 89,9 млрд долларов. Инвестор Уоррен Баффет с 80,6 млрд замыкает тройку мировых богачей. Далее следуют собственник Zara Амансио Ортега с капиталом в 77,9 млрд и создатель Facebook Марк Цукерберг имеющий в активе 73,8 млрд.