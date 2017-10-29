В Сочи началось российское турне Scorpions с завершением в Екатеринбурге

Концерт в уральской столице состоится 9 ноября. Фото: официальный сайт гурппы Scorpions

В Сочи стартовало российское турне немецкой рок-группы Scorpions, рамках которого музыканты выступят и в Екатеринбурге. Концерт в уральской столице состоится 9 ноября.

Первый конверт в рамках турне прошёл в ледовом дворце «Айсберг» в Олимпийском парке в Сочи. В общей сложности у знаменитых рокеров запланировано в России семь живых выступлений. Уже сегодня музыканты дадут концерт на арене «Баскет-Холл» в Краснодаре. Затем, 1 ноября Scorpions выступят в Олимпийском комплексе в Москве. Далее в программе россиского тура: Санкт-Петербург (3 ноября Ледовый дворец), Нижний Новгород (5 ноября, Дворец спорта профсоюзов), Уфа (7 ноября, Уфа-Арена). Завершится российская часть турне в Екатеринбурге, 9 ноября в КРК Уралец.

После уральской столицы музыканты отправятся в Киев, гле выступят 11 ноября. Отметим, что концерты в России являются частью мирового тура Crazy World, который посвящён вышедшей в 1990 году одноимённой пластинке. После Украины тур продолжится в Осло (Норвегия), Гётеборге и Стокгольме (Швеция), Хельсинки (Германия), Копенгагене (Дания), Гданьске (Польша), Остраве (Чехия), Любляне (Словения) и Белграде (Сербия).