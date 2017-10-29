В КНДР отрепетировали массовую эвакуацию на случай войны

Северная Корея провела масштабные учения по эвакуации населения. Тренировки проходили на протяжении всей недели в небольших городах.

Как сообщает РИА Новости, учебные эвакуации включали в себя массовое отключение света по ночам, для того, чтобы не выдавать огнями городов цели для авиации противника. Отмечается, что столица страны Пхеньян в учениях участия не принимала. Однако эксперты считают, что тренировочные эвакуации в отдельных районах КНДР могут быть связаны с «подготовкой к ведению боевых действий».

Напомним, как сообщала «ОГ», ранее Россия поддержала ужесточение санкций против КНДР в СБ ООН, которые ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Данные меры стали жёстким ответом на ядерные испытания, проводимые Пхеньяном.