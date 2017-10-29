Екатеринбургский зоопарк назвал главных мобильных звёзд

За год Умка и Айна собрали более 500 просмотров. Фото: пресс-служба зоопарка

Пара белых медведей Умка и Айна стали самыми популярными животными в «Мобильном аудиогиде» екатеринбургского зоопарка. За год они собрали более 500 просмотров.

Как сообщает пресс-служба зверинца, согласно информации из аудиогида, белый медведь Умка осиротел в раннем детстве и был найден защитниками природы в чукотском поселке Биллингс. После спасения медведя перевезли в Екатеринбург, а затем нашли ему пару – Айну, из зоопарка Перми.

Отмечается, что белые медведи занесены в Красные книги всех государств, на территории которых обитают, а также в Красную книгу Международного союза охраны природы.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», с наступление прохладной погоды белых мишек перевели на зщимний рацион питания. Им в меню добавили свинину три раза в неделю, ежедневно селёдку, а также рыбий жир.