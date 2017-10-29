Wikipedia запускает онлайн-сервис по борьбе с фейковыми новостями

Аналогичный проект недавно запустила "Областная газета". Фото: Алексей Кунилов

Сюжет Анти-фейк

Звено истребителей сомнительных новостей

Сетевая энциклопедия Wikipedia в скором времени запустит новый онлайн-сервис по борьбе с фейками: недостоверной и заведомо ложной информацией. Проект под названием Wikitribune уже находится на стадии бета-тестирования.

Как сообщает ТАСС, о запуске сервиса по борьбе с фейковыми новостями заявил на деловом форуме Global Synergy Forum в Нью-Йорке основатель Wikipedia Джимми Уэйлс. По замыслу предпринимателя, в рамках проекта, получившего название Wikitribune, группа редакторов и журналистов будут собирать новостные материалы на самые разные актуальные темы. Перед публикацией новости будут проходить тщательную проверку на достоверность

По словам Джимми Уэйлса, над данной идеей он размышлял не менее пяти лет, а активная работа над проектом шла весь последний год. Сейчас новый сервис уже находится на стадии бета-тестирования и его открытие ожидается в ближайшее будущее. При этом, запуск ресурса будет проводиться «без лишнего шума», поскольку его авторы опасаются, что большое количество единовременных обращений способно нарушить работу портала.

Отмечается также, что сервис Wikitribune будет самостоятельным проектом, никак не связанным с Wikipedia и фондом Wikimedia. Финансирование ресурса планируется за счёт добровольных пожертвований.

Напомним, что не так давно «ОГ» запустила свой аналогичный сервис по борьбе фейками: звено истребления сомнительных новостей. За время работы проекта, мы разрушили миф о военном бункере на перевале Дятлова, развеяли «радиоактивное облако» над Екатеринбургом, рассказали всю правду о «конфетах с наркотиками», успокоили горожан по поводу вспышек энтеровирусной инфекции в торговых центрах, и опровергли прочие сомнительные «сенсации».