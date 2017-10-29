Екатеринбургские парикмахеры взяли командное золото на чемпионате России

Уральские парикмахеры занимают первые места в конкурсе начиная с 2009 года. Фото: пресс-служба мэрии

Сборная Екатеринбурга победила в командном зачете XXIII чемпионата России по парикмахерскому искусству. Уральские парикмахеры занимают первые места в конкурсе начиная с 2009 года.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, Финал состязаний прошёл в рамках Международной выставки парфюмерии и косметики InterCharm-2017 МВЦ «Крокус Экспо» в Москве.

Уже в ноябре мастера-парикмахеры примут участие в XVII открытом чемпионате города — полуфинале чемпионата России по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру 2017 года.

Турнир состоите 16 и 17 ноября на площадке Международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО».