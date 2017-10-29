«Урал» сыграл вничью с «Амкаром»

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» на выезде сыграл вничью в «уральском дерби» против пермского «Амкара». Итоговый счёт - 1:1.

В середине первого тайма Михаил Сиваков ударом с пенальти вывел пермяков вперёд, а в самом начале второго тайма Алексей Евсеев сравнял счёт и принёс екатеринбургской команде ничью. Для Алексея это уже четвёртый гол за «шмелей»

Этим матчем для уральской команды завершился первый круг чемпионата.

Набрав 23 очка, "Урал" сохранил четвёртую позицию в турнирной таблице. Обойти "шмелей" может только "Краснодар", который сегодня вечером играет дома с хабаровским СКА.

Следующий матч «Урал» проведёт дома 3 ноября против столичного «Динамо».