В Екатеринбурге опубликована программа Рождественских чтений

В этом году темой форума стали «Нравственные ценности и будущее человечества». Фото: пресс-служба епархии

Региональные Рождественские чтения пройдут в Екатеринбургской митрополии с 31 октября по 7 ноября. В этом году темой форума стали «Нравственные ценности и будущее человечества».

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, региональный этап Рождественских чтений официально откроется пленарным заседанием, которое состоится 31 октября во Дворце молодежи. Среди тем, предлагаемых к обсуждению - «Сохранение исторической памяти: подвиг Царской семьи», «Профилактика детских суицидов» и «Теологическое образование в современном образовательном пространстве».

Планируется, что в заседании примут участие представители администрации губернатора Свердловской области и полпредства Президента в УрФО. Возглавит мероприятие митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Среди специально приглашённых гостей представители Русской христианской гуманитарной академии из Санкт Петербурга: кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры педагогики и философии образования иерей Игорь Лысенко и доктор философских наук, профессор, проректор по научной работе, директор института богословия и пастырской педагогики Дмитрий Шмонин.

В рамках пленарного заседания состоится награждение победителей регионального этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя», вручение благодарственных писем и грамот губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.