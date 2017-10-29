Артисты Екатеринбургского оперного претендуют на премию «Онегин»

На премию в номинации "состав" выдвинута опера «Пассажирка». Фото: Екатеринбурсгкий театр оперы и балета

В Санкт-Петербурге 29 октября пройдёт II торжественная церемония вручения Российской Национальной оперной премии «Онегин». Среди номинантов оказались артисты Екатеринбургского театра оперы и балета.

Согласно данным, опубликованным на сайте премии, от Екатеринбургского оперного на престижную награду в номинации «Примадонна» претендует Надежда Бабинцева (Меццо-сопрано) за роли Лизы в постановке «Пассажирка» и Чужеземной княжны в спектакле «Русалка». Также в этой номинации выдвинуты: Елена Разгуляева (Астраханский театр оперы и балета, Флория Тоска — «Тоска»), Наталья Креслина (Новая опера, Марта — «Пассажирка») и Фатыхова Эльвира (Башкирский театр оперы и балета, Микаэла — «Кармен», Лейла — «Искатели жемчуга»).

Уральская столица будет представлен ещё в одной номинации – «Состав». На получение премии претендует опера в двух действиях «Пассажирка». Помимо спектакля Екатеринбургского оперного, номинированы следующие постановки: «Искатели жемчуга» (Башкирский театр оперы и балета), «Пассажирка» (Москва, Новая опера) и «Турандот» (Москва, Геликон-опера).

Отметим, что вручение премий будет проходить в формате гала-концерта звёзд мировой и российской оперной сцены. Всего представлено шесть конкурсных номинаций: «Дебют» (женский и мужской), «Примадонна», «Мастер сцены», «Гость», «Состав», а также шесть внеконкурсных — «Театр», «Событие», «Легенда», «Душа оперы», «Лучший концертмейстер», «Меценат».

В торжественном вечере примут участие звёзды мировой оперы: Хосе Кура (Аргентина), Инва Мула (Монако), Фабио Армелиато (Италия), Анна Самуил (Германия), солист Мариинского театра, народный артист России Василий Герелло, солист Большого театра, народный артист России Владимир Моторин, солист театра «Новая опера» лауреат Российской Национальной оперной премии «Онегин» 2016 года и премии «Золотая маска» Алексей Татаринцев и другие звёзды современной оперы.