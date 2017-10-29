В Екатеринбурге неделя начнётся с потепления и мокрого снега с дождём

К середине недели воздух прогреется до +6 градусов. Фото: Владимир Мартьянов

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В Екатеринбурге начало недели принесёт плюсовые температуры, а также осадки в виде дождя и мокрого снега. К середине недели воздух прогреется до +6 градусов.

Как сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник 30 октября в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, ночью пойдёт мокрый снег. Днём осадков будет поменьше, но к мокрому снегу добавится дождь, что приведёт к ощутимому гололёду на улицах. Температура воздуха ночью составит -1,-3 градуса, а днём потеплеет до +3, +5.

В ночь на 31 октября температура воздуха будет держаться около 0 градусов. В остальном, во вторник погода не будет отличаться от понедельника. К среде осадки в виде дождя и мокрого снега сохранятся, но днём возможно небольшое потепление до +6 градусов.

При этом, по прогнозам синоптиков, до середины недели в Екатеринбурге будет достаточно ветрено: ожидается юго-восточный ветер 7-12 метров в секунду, временами с порывами до 15 метров.