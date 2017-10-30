Сегодня уральцы смогут рассмотреть в бинокль астероид Ирида

Максимально приблизившийся астероид уральцы смогут увидеть вечером, с 23:00. Фото: виртуальный планетарий Стеллариум

Сегодня, 30 октября, Земля максимально сблизится с астероидом Ирида. Жители Среднего Урала смогут рассмотреть его в бинокль, сообщил инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Сегодня расстояние между Землёй и астероидом составит чуть более 127 млн км., что в два раза больше, чем расстояние до Марса в период "Великих противостояний". Максимально приблизившийся астероид уральцы смогут увидеть вечером, с 23:00.

- Каждые 11 лет астероид Ирида благодаря своей вытянутой орбите приближается к Земле на минимальное расстояние. Размер астероида составляет около 200 км., поэтому какие-либо детали на нём можно увидеть лишь с помощью самых передовых технологий. Обнаружить его в бинокль будет достаточно легко, он будет выглядеть как звёздочка, - рассказал Владилен Санакоев.

Добавим, астероид открыт 13 августа 1847 года английским астрономом Джоном Хиндом. Астероид назван в честь древнегреческой богини радуги. Он обращается вокруг солнца за 3,68 года.