В Верхней Пышме спасатели потушили пожар на площади 100 квадратных метров

В Верхней Пышме вчера, 29 октября, вечером загорелись надворные постройки и частный жилой дом на площади 100 кв. м. Проливку и разбор сгоревших конструкций удалось завершить лишь в 2:47, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по свердловской области.

По данным СМИ, пожилой мужчина при пожаре надышался угарным газом и погиб. Его жена также надышалась дымом, но выжила, её госпитализировали.

- Сообщение о возгорании на улице Чехова поступило в диспетчерскую в 20:07. На тушение пожара выезжали 16 огнеборцев на четырёх единицах техники. В горящем доме спасатели обнаружили пострадавшего и эвакуировали на улицу, где он был передан медикам для оказания дальнейшей помощи, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.