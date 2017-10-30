Свердловские адвокаты отказались защищать людей по назначению до погашения задолженности

Общая задолженность Управления судебного департамента и ГУ МВД по региону перед адвокатами составляет около 17 млн руб. Фото: Александр Исаков

С 1 ноября адвокаты Свердловской области перестанут принимать участие в уголовном судопроизводстве в порядке ст. 50 и 51 УПК РФ по назначению следственных и судебных органов. Это решение принято, так как общая задолженность Управления судебного департамента и ГУ МВД по региону перед адвокатами составляет около 17 млн руб.

Согласно ст. 50 и 51 УПК РФ, если гражданин не может нанять адвоката для представления своих интересов по уголовному делу, то государство обязано предоставить ему юридическую защиту бесплатно. При этом государство обязуется оплатить работу защитника. Решения Совета региональной Адвокатской палаты и президиума Свердловской областной коллегии адвокатов опубликованы на сайте Адвокатской палаты.

"Действие данного решения Президиума распространяется до погашения задолженности УМВД по Свердловской области и Управлением Судебного департамента в Свердловской области перед Свердловской областной коллегией адвокатов", говорится в решении президиума Свердловской областной коллегии адвокатов.

В решении Совета региональной Адвокатской палаты отмечается, что адвокатов, принявших участие в делах по назначению без поручения заведующих-координаторов, ожидает привлечение к дисциплинарной ответственности.

При этом начальник Управления судебного департамента Свердловской области Олег Ножников рассказал "Российской газете", что задержки произошли из-за несвоевременного поступления средств из бюджета. При этом 60 млн руб. уже выплачены, за учреждением остаются ещё 11 млн руб.

Начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что из Москвы поступило гарантийное письмо о выделении в ноябре нынешнего года средств на погашение долгов в полном объёме.